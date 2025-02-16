Іспанія

Колектив Ягоби Аррасате продовжує боротися за місце в топ-6.

На Естаді Мальорка Сон Муа в рамках 24-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Мальорка приймала Лас-Пальмас.

Господарі поля відзначилися трьома голами в першому таймі, у підсумку зумівши втримати звитягу, адже в другій половині поєдинку гості відповіли їм лише одним своїм результативним ударом.

Мальорка з 34-ма очками йде сьомою в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Лас-Пальмас із 23-ма заліковими балами перебуває на 17-й сходинці.

Мальорка — Лас-Пальмас 3:1

Голи: Мурікі, 7, 28, Родрігес, 35 — Байчетич, 62

Мальорка: Грейф — Маффео (В. Фернандес, 90+3), Вальєнт, Раїльйо, Мохіка — Наварро (Санчес, 71), Маскарель, Дардер, Родрігес (Лато, 85) — Асано (Ларін, 72), Мурікі (Морей, 85)

Лас-Пальмас: Сіллессен — Віті (Мата, 72), Суарес (Пельмар, 46), Маккенна, Мармоль — Муньйос, Лойодіс (Рамірес, 40), Байчетич (Ерсог, 87), Фустер (Кампанья, 72), Молейро — Макберні

Попередження: Ларін — Лойодіс, Мармоль, Віті, Маккенна