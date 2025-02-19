Іспанія

На нагороду претендують п'ять футболістів.

Ла Ліга опублікувала список претендентів на звання найкращого молодого гравця чемпіонату Іспанії до 23 років за підсумками лютого.

На нагороду претендують п'ять футболістів:

🏅 ¿Qué nominado a 𝐉𝐔𝐆𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐒𝐔𝐁𝟐𝟑 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐒 de febrero es tu favorito?



💎 Lamine Yamal

💎 Uche

💎 Javi Rodríguez

💎 Jesús Rodríguez

💎 Javi Guerra#LALIGAU23OFTHEMONTH | @RiyadhSeason#PREMIOSLALIGA | #LALIGAEASPORTS — LALIGA (@LaLiga) February 19, 2025

- вінгер Барселони Ламін Ямал — три матчі та один забитий м'яч;

- півзахисник Хетафе Крісантус Уче — три матчі та один гол;

- нападник Бетіса Хесус Родрігес – три поєдинки;

- захисник Сельти Хаві Родрігес – три матчі та один забитий м'яч;

- хавбек Валенсії Хаві Герра — три матчі, один гол та один асист.

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті Ла Ліги.

Раніше стали відомі претенденти на звання найкращого гравця місяця у Ла Лізі.