На нагороду претендують п'ять футболістів.
Ламін Ямал, Getty Images
19 лютого 2025, 21:42
Ла Ліга опублікувала список претендентів на звання найкращого молодого гравця чемпіонату Іспанії до 23 років за підсумками лютого.
На нагороду претендують п'ять футболістів:
- вінгер Барселони Ламін Ямал — три матчі та один забитий м'яч;
- півзахисник Хетафе Крісантус Уче — три матчі та один гол;
- нападник Бетіса Хесус Родрігес – три поєдинки;
- захисник Сельти Хаві Родрігес – три матчі та один забитий м'яч;
- хавбек Валенсії Хаві Герра — три матчі, один гол та один асист.
Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті Ла Ліги.
Раніше стали відомі претенденти на звання найкращого гравця місяця у Ла Лізі.