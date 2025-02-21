Іспанія

Англієць проводить потужний сезон.

Мадридський Реал проявляє інтерес до 20-річного вінгера дортмундської Боруссії Джеймі Байно-Гіттенса. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, конкуренцію "вершковим" у боротьбі за 20-річного англійця можуть скласти Манчестер Сіті та Челсі.

Зазначається, що ці клуби розраховують, що "джмелі" не кваліфікуються до Ліги чемпіонів за підсумками нинішнього сезону, внаслідок чого їм буде простіше здійснити трансфер Байно-Гіттенса.

Цього сезону Джеймі Байно-Гіттенс відіграв за Боруссію Д 34 матчі, забив 11 голів та віддав 4 результативні передачі.