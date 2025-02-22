Мадридський Реал відмовився від ідеї підписання універсала мюнхенської Баварії Йосуа Кімміха. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

За інформацією джерела, керівництво "королівського" клубу до недавнього часу було зацікавлене в придбанні капітана збірної Німеччини, однак врешті решт "вершкові" відмовилися від трансферу німця.

Зазначається, що причиною цього стала сильна гра у виконані Орельяна Чуамені, на позицію якого і розглядався Кімміх.

Чинна трудова угода гравця з "ротен" розрахована до 30 червня 2025 року.

Цього сезону Йосуа Кімміх відіграв за Баварію 35 матчів, забив один гол та віддав десять результативних передач.                