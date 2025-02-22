"Вершкові" більше не претендують на капітана збірної Німеччини.
Кімміх, getty images
22 лютого 2025, 11:23
Мадридський Реал відмовився від ідеї підписання універсала мюнхенської Баварії Йосуа Кімміха. Про це повідомляє німецьке видання Bild.
За інформацією джерела, керівництво "королівського" клубу до недавнього часу було зацікавлене в придбанні капітана збірної Німеччини, однак врешті решт "вершкові" відмовилися від трансферу німця.
Зазначається, що причиною цього стала сильна гра у виконані Орельяна Чуамені, на позицію якого і розглядався Кімміх.
Чинна трудова угода гравця з "ротен" розрахована до 30 червня 2025 року.
Цього сезону Йосуа Кімміх відіграв за Баварію 35 матчів, забив один гол та віддав десять результативних передач.