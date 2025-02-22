Іспанія

"Вершкові" більше не претендують на капітана збірної Німеччини.

Мадридський Реал відмовився від ідеї підписання універсала мюнхенської Баварії Йосуа Кімміха. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

За інформацією джерела, керівництво "королівського" клубу до недавнього часу було зацікавлене в придбанні капітана збірної Німеччини, однак врешті решт "вершкові" відмовилися від трансферу німця.

Зазначається, що причиною цього стала сильна гра у виконані Орельяна Чуамені, на позицію якого і розглядався Кімміх.

Чинна трудова угода гравця з "ротен" розрахована до 30 червня 2025 року.

Цього сезону Йосуа Кімміх відіграв за Баварію 35 матчів, забив один гол та віддав десять результативних передач.