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Football.ua представляє список найкращих футболістів, у яких влітку закінчуються контракти з їхніми нинішніми клубами.

Ринок вільних агентів ніколи не залишався за очима селекційних служб топклубів, особливо коли є можливість безплатно підписати гравця найвищого ґатунку або підсилити склад перспективним талантом.

Football.ua зібрав для вас десятку найкращих футболістів, які можуть змінити клубну прописку вже наступного літа на правах вільного агента.

Вірджил ван Дейк

Клуб: Ліверпуль

Вік: 33

Громадянство: Нідерланди

Позиція: центрбек

Трансферна вартість: 28 млн євро

Брила захисту Ліверпуля, футболіст, з яким асоціюються нещодавні успіхи мерсисайдців, може залишити клуб вже цього літа. Хоча нідерландець заявив, що перемовини із клубом тривають. У повітрі відчувається, що із трійки Салах-Трент-ван Дейк саме з контрактом кепа буде найменше проблем.

Ван Дейк підписав із Ліверпулем контракт на 4,5 роки у 2021 році. З того часу він став невід'ємною частиною оборони команди та одним із ключових гравців, які допомогли клубу виграти численні титули, включаючи Лігу чемпіонів у 2019 році та Прем'єр-Лігу у 2020 році.

Джонатан Та

Клуб: Баєр

Вік: 28

Громадянство: Німеччина

Позиція: центрбек

Трансферна вартість: 30 млн євро

Центрбек чемпіонського Баєра давно привертає увагу топклубів Європи. Влітку його контракт із Баєром завершується і, як повідомлялось восени, Та відмовився від нового контракту з "фармацевтами".

Зазвичай, такі кроки означають, що гравець шукає нові можливості для свого розвитку або хоче спробувати щось нове у своїй кар'єрі. Це також може бути пов'язане з фінансовими умовами.

Серед головних претендентів на талановитого захисника, якому в цьому році виповниться 29 років, називаються мюнхенська Баварія та каталонська Барселона.

Кевін Де Брюйне

Клуб: Манчестер Сіті

Вік: 33

Громадянство: Бельгія

Позиція: хавбек

Трансферна вартість: 30 млн євро

Де Брюйне — ключова фігура Манчестер Сіті останніх років і, безумовно, легенда команди. Футболіст, якого не помітив Жозе Моурінью в Челсі, став визначним для Гвардіоли в Манчестері. І саме з кризою Де Брюйне розпочалась чорна смуга Сіті, яка, схоже, поки не закінчилась.

На цю мить немає офіційних підтверджень, що Кевін Де Брюйне залишить Манчестер Сіті. Якби він вирішив залишити клуб, це, безумовно, викликало б великий інтерес з боку топклубів з огляду на його рівень та вплив на гру.

Якщо Де Брюйне і залишить Сіті влітку, то, ймовірно, продовжить кар'єру або в Саудівській Аравії, або в МЛС, куди його сватають авторитетні ЗМІ.

Лерой Сане

Клуб: Баварія

Вік: 29

Громадянство: Німеччина

Позиція: вінгер

Трансферна вартість: 45 млн євро

Невизначене майбутнє у вінгера Баварії Лероя Сане. Цілком ймовірно, що перебудова команди Венсаном Компані залишить Сане за бортом "роттен". Заради нової угоди з німецьким грандом 29-річний футболіст готовий піти на значне зниження зарплати, бо йому дуже комфортно у Мюнхені.

Проте навіть якщо клуб не продовжить з ним контракт, на футболіста є попит. Зокрема, повідомлялось, що він може повернутись в Англію. Ліверпуль вважає Лероя хорошим кандидатом через те, що у нього є досвід гри в чемпіонаті Англії, і шанс, що він не заграє в АПЛ, дуже малий. Та й взагалі головному тренеру Ліверпуля Арне Слоту подобається стиль гри німця.

Джонатан Девід

Клуб: Лілль

Вік: 25

Громадянство: Канада

Позиція: форвард

Трансферна вартість: 45 млн євро

Форвард Лілля проводить чи не найкращий сезон в кар'єрі. Наразі у нього 11 голів у Лізі 1, де він ділить місце найкращого бомбардира з Мейсоном Грінвудом.

Чутки про можливий перехід канадського нападника в іменитий клуб Європи. Якщо Джонатан Девід вирішить залишити Лілль, це буде пов'язано з бажанням зробити крок уперед у своїй кар'єрі, перейти до більшого клубу або зіграти у більш конкурентоспроможній лізі.

Він має багато потенційних варіантів для переходу, зокрема, в послугах Девіда зацікавлені чотири клуби АПЛ: Челсі, МЮ, Тоттенгем, Вест Гем. А нещодавно про інтерес до гравця заявила каталонська Барселона, яка шукає потенційну заміну Роберту Левандовському.

Йозуа Кімміх

Клуб: Баварія

Вік: 29

Громадянство: Німеччина

Позиція: опорний хавбек

Трансферна вартість: 50 млн євро

По закінченні сезону добігає кінця контракт із Баварією Йозуа Кімміх. У його послугах зацікавлені багато топклубів Європи. Але німець хоче залишитись в Мюнхені, про що він сам заявив.

"Я поговорив із клубом. Не хочу дуже сильно тиснути на себе. Але, звісно, ​​найближчими місяцями потрібно буде ухвалити рішення. Є багато вагомих причин для продовження контракту.

Вірогідність набагато вища, ніж минулого літа, бо я бачу, як ми граємо у футбол. Це також багато в чому пов'язане з тренером. Вся Німеччина бачить, що ми граємо у футбол по-іншому, все виглядає набагато краще. Мені подобається тренуватися та виходити на поле".

Проте не виключено, що німець отримає новий виклик для себе. І не деінде, а в Англії. Зокрема, в послугах досвідченого гравця зацікавлений Ліверпуль, який відчуває проблеми в опорній зоні з відходом Фабінью.

Альфонсо Девіс

Клуб: Баварія

Вік: 24

Громадянство: Канада

Позиція: крайній захисник

Трансферна вартість: 50 млн євро

Сага продовженням контракту Девіса і Баварії триває вже щонайменше рік. Предметний інтерес до гравця проявляє Реал. Власне коли на гравця претендує такий клуб, то малоймовірно, що в інших команд є шанси. Тим більше, що футболіст сам хоче продовжити кар'єру в столиці Іспанії.

Баварія пропонувала захиснику ті ж умови, що й улітку: контракт до 2029 року із зарплатою 14-15 мільйонів євро на рік. Але ці умови не прийняла сторона футболіста.

Наразі відомо, що агент планує провести зустрічі Реалом, Ліверпулем, Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті, які теоретично можуть надати футболістові кращі умови.

Мохамед Салах

Клуб: Ліверпуль

Вік: 32

Громадянство: Єгипет

Позиція: крайній нападник

Трансферна вартість: 55 млн євро

В цьому сезоні Мохамед Салах переживає другу молодість. В останньому сезоні Клоппа в Ліверпулі складалось відчуття, що Салах вичерпав себе і найкращим рішенням для нього і клубу був би переїзд у екзотичний чемпіонат. Зокрема, предметний інтерес, підкріплений 200 млн євро, проявляв до єгиптянина Аль-Іттіхад, але, на щастя, як для гравця, клубу і вболівальників футболу, Мо залишився в Ліверпулі.

З приходом Слота Салах показує свій найкращий футбол. І 22+17 у 30 матчах цієї кампанії — найкращий тому доказ. Тому футбольний світ дивується, чому Ліверпуль ніяк не домовиться із Салахом щодо нового контракту, адже Мо і сам не раз натякав, що готовий прийняти пропозицію Ліверпуля. Ймовірно, сторони не можуть знайти спільного знаменника у терміні нової угоди. ЗМІ повідомляють, що Салах наполягає на трирічному контракті, тобто на момент його завершення Мо буде 36 років. Ліверпуль ці умови поки що не приймає.

Паралельно трирічний контракт Салаху пропонує ПСЖ. Ну і, звісно ж, саудівські клуби спостерігають за ситуацією. Здається, що ця історія далека до завершення, і її розв'язку слід очікувати ближче до фіналу сезону.

Трент Александер-Арнолд

Клуб: Ліверпуль

Вік: 26

Громадянство: Англія

Позиція: крайній захисник

Трансферна вартість: 75 млн євро

Останній із трійки ключових гравців Ліверпуля, які можуть залишити клуб цього літа. Реал розгорнув справжню кампанію з підписання Трента. Мадридці хочуть отримати його якнайшвидше — ідеальний варіант — взимку. "Вершкові" навіть запропонували Ліверпулю 20 млн євро, що отримати гравця зараз, але отримали відмову.

Коли іспанське видання Marca, яка пов'язана з Реалом, написала, що футболіст домовився з "бланкос", Трент своєрідно на це відреагував. Футболіст забив у матчі АПЛ і зробив відповідний жест:

Однак ситуація може змінитися, оскільки сам гравець, ймовірно, зацікавлений у продовженні кар'єри в Реалі. Як і в ситуації із Салахом, здається, що завершення цієї саги відбудеться у кінці сезону.

Кріштіану Роналду

Клуб: Ан-Наср

Вік: 39

Громадянство: Португалія

Позиція: нападник

Трансферна вартість: 12 млн євро

Вже за два тижні Роналду виповниться 40 років, а він продовжує шукати для себе виклики у футболі. Зокрема, португалець має ціль забити 1000 голів за кар'єру. І, здається, досягти цього він може у Європі.

Нещодавно в ЗМІ з'явились повідомлення, що Спортінг зацікавлений у запрошенні свого колишнього гравця. Якщо це станеться, то Роналду має всі шанси ще зіграти у Лізі чемпіонів. Це буде по-справжньому унікальний камбек, адже Кріш наразі є найкращим бомбардиром в ЛЧ.

Проте, найімовірніше, португалець продовжить виступи у Саудівській Аравії, де керівники клубу запропонували гравцю космічні умови. Ан-Наср зумів переконати його продовжити контракт до літа 2026 року. Також футболіст стане співвласником команди з 5% часткою клубу. Крім того, за продовження угоди гравець отримає 183 мільйони євро за сезон – це найвища зарплата серед футболістів у всьому світі.

Також варто відзначити, що на ринку вільних агентів опиниться низка якісних виконавців. Зокрема, Парті, Неймар, Менді, Верратті, Адама, Ліндельоф, Коке, Жоржіньо, Гюндоган.