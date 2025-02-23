Іспанія

Нідерландець досі не домовився про новий контракт з Ліверпулем.

Керівництво мадридського Реалу розглядає можливість підписати капітана Ліверпуля Вірджила ван Дейка. Про це повідомляє TBR Football.

За інформацією джерела, "вершкові" готові обговорити безкоштовний перехід 33-річного нідерландця наступного літа, коли в нього закінчується контракт із "червоними".

Зазначається, що інтерес до центрального захисника також проявляють мадридський Атлетіко, мюнхенська Баварія та ПСЖ. Однак саме Реал є фаворитом на підписання ван Дейка, якщо він залишить Ліверпуль.

Цього сезону Вірджил ван Дейк відіграв за Ліверпуль 35 матчів, забив три голи та віддав одну результативну передачу.