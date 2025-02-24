Іспанія

Конфлікт між Тебасом та Пересом не припиняється.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас в черговий раз розкритикував президента мадридського Реала Флорентіно Переса. Цитує іспанського функціонера Marca.

"Футбол Флорентіно обманює людей. Він представляє олігархічний футбол, призначений тільки для багатих.

Перес все хоче вирішувати сам і самостійно розподіляти гроші. Частина прихильників "мадридизму" робить помилку, схвалюючи все, що робить Флорентіно. У мадридців має бути власна, незалежна думка. Я щасливий, коли Реал перемагає. Був дуже радий перемозі Реала в Лізі чемпіонів. Але я "мадридіста", а не "флорентієць".

Суперліга? Я не уявляю Ла Лігу без мадридського Реала, це неможливо. Однак Флорентіно дуже впертий. Він ніколи не програє", — заявив Тебас.