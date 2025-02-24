Конфлікт між Тебасом та Пересом не припиняється.
Хавьєр Тебас, getty images
24 лютого 2025, 16:50
Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас в черговий раз розкритикував президента мадридського Реала Флорентіно Переса. Цитує іспанського функціонера Marca.
"Футбол Флорентіно обманює людей. Він представляє олігархічний футбол, призначений тільки для багатих.
Перес все хоче вирішувати сам і самостійно розподіляти гроші. Частина прихильників "мадридизму" робить помилку, схвалюючи все, що робить Флорентіно. У мадридців має бути власна, незалежна думка. Я щасливий, коли Реал перемагає. Був дуже радий перемозі Реала в Лізі чемпіонів. Але я "мадридіста", а не "флорентієць".
Суперліга? Я не уявляю Ла Лігу без мадридського Реала, це неможливо. Однак Флорентіно дуже впертий. Він ніколи не програє", — заявив Тебас.