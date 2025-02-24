Іспанія

Нічия на Естадіо Рамон Санчес Пісхуан із голами від обох команд.

У рамках 25-го туру іспанської Ла Ліги Севілья приймала на своєму полі Мальорку.

Здавалося, що команди підуть на перерву за нульового рахунку на табло, проте Кіке Салас зумів забити гостям у роздягальню після передачі Ісаака Ромеро.

Все наближалося до мінімальної перемоги Севільї, але в компенсований до другого тайму час Мартін Вальєнт врятував Мальорку від поразки.

Севілья — Мальорка 1:1

Голи: Салас, 45+2 - Вальєнт, 90+1

Севілья: Нюланд — Кармона, Баде, Салас, Педроса — Ньїгес, Соу (Агуме, 83), Санчес (Буено Себастьян, 86) — Лукебакіо, Ромеро, Варгас (Еджуке, 83)

Мальорка: Грейф — Маффео (Фернандес, 86), Вальєнт, Раїльйо, Копете, Мохіка — Дардер Молл (Санчес, 77), Маскарель, Родрігес (Ларін, 77) — Асано (Наварро Муньйос, 67), Мурікі (Пратс Бастідас, 77)

Попередження: Кармона — Молл, Мохіка, Раїльйо