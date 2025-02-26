Іспанія

Реал Мадрид підходить до матчу без трьох важливих виконавців.

Мадридський Реал опублікував свою заявку на перший поєдинок 1/2 фіналу Кубка Іспанії-2024/25.

Реал Сосьєдад — Реал Мадрид. Анонс і прогноз на матч Кубка Іспанії 26.02.2025

Із гравців "вершкових" на поле Реале Арени точно не вийдуть голкіпер Тібо Куртуа, центральний півзахисник Федеріко Вальверде та центральний нападник Кіліан Мбаппе. Воротар Андрій Лунін до заявки потрапив і саме він має з'явитися в стартовому складі мадридців.

Нагадаємо, матч Реал Сосьєдад — Реал Мадрид відбудеться сьогодні, 26 лютого, розпочавшись о 22:30 за київським часом.