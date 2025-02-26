Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку Кубка Іспанії, який відбудеться 26 лютого, розпочавшись о 22:30.

У рамках півфіналу Кубку Іспанії-2024/25 мадридський Реал у гостях зіграє проти Реал Сосьєдада. Це буде перший матч у півфінальній дуелі.

РЕАЛ СОСЬЄДАД — РЕАЛ МАДРИД

Середа, 26 лютого, 22:30. Аноета, Сан-Себастьян. Головний арбітр — Хосе Санчес Мартінес. Пряма трансляція на MEGOGO

Реал Сосьєдад мріє стати чотириразовим володарем Кубку Іспанії, тоді як Реал Мадрид прагне виграти турнір у 21 раз у своїй історії.

Сосьєдад здобув останню зі своїх трьох перемог у Кубку Іспанії в сезоні-2019/20, коли обіграв Атлетік (1:0) у фіналі, перенесеному на 2021 через пандемію COVID-19. В результаті жоден уболівальник не зміг побачити, як Сосьєдад піднімає трофей. Це означає, що команда не вигравала Кубок перед своїми вболівальниками з того часу, як у фіналі-1986/87 вона перемогла Атлетіко в серії пенальті.

Зараз Сосьєдад тепер перебуває всього у двох матчах від того, щоб забезпечити собі місце у фіналі у квітні, успішно провівши п'ять матчів та організувавши свою першу зустріч у Кубку з Реалом із лютого 2020 року.

Сосьєдад вибив із боротьби Хове Еспаньол, Конкуенсе, Понферрадіну та Райо Вальєкано, а потім здобув перемогу над Осасуною (2:0). Цей результат започаткував вражаючу серію ігор, під час якої команда Іманола Альгвасіля здобула п'ять перемог у шести офіційних матчах, включаючи перемогу проти Леганеса (3:0) на минулій неділі, що допомогло команді посісти восьме місце в чемпіонаті.

Сосьєдад розуміє, що є аутсайдером проти Реала, але його недавня домашня форма дає їм надію, оскільки вони виграли 11 з останніх 13 матчів, включаючи кожну з п'яти попередніх домашніх ігор.

Вже завоювавши Міжконтинентальний кубок ФІФА, Реал Мадрид сподівається завершити кампанію із чотирма трофеями, оскільки підопічні Карло Анчелотті змагаються на трьох фронтах: у Ла Лізі, Лізі чемпіонів та Кубку Іспанії.

Набравши два очки у трьох матчах чемпіонату, "вершкові" повернули собі шанси на чемпіонство в Ла Лізі, здобувши перемогу проти Жирони (2:0). В результаті п'ятої перемоги у шести домашніх матчах чемпіонату Мадрид знову зрівнявся з лідируючою Барселоною та випередив на одне очко Атлетіко, коли до кінця гонки за чемпіонство залишилося зіграти 13 ігор.

Тепер Реал Мадрид зосередиться на своїй заявці на Кубок Іспанії: "вершкові" сподіваються виграти турнір вдруге за три сезони, обігравши Осасуну у фіналі сезону-2022/23 та здобувши Кубок 20 разів у своїй історії.

Свій поточний кубковий шлях Реал Мадрид розпочав з перемог над Депортіво Мінера та Сельтою, а потім здобули перемогу над Леганесом.

Реал може не мати переваги на своєму полі в першому матчі, але вони все одно прагнутимуть виграти, тим більше що вони виграли три попередні зустрічі з Сосьєдадом, включаючи перемогу в першому колі Ла Ліги з рахунком 2:0.

Очікується, що Андрій Лунін, який взяв участь у всіх трьох кубкових матчах Реала, замінить Тібо Куртуа у воротах "вершкових".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал Сосьєдад: Реміро — Лопес, Елустондо, Субельдія, Арамбуру — Субіменді — Гомес, Марін, Оласагасті, Кубо — Оярсабаль.

Реал Мадрид: Лунін — Гарсія, Рюдігер, Асенсіо, Васкес — Себальйос, Чуамені — Вінісіус Жуніор, Беллінгем, Родріго — Мбаппе.

Не зіграють: Траоре, Сучич, Пачеко, Агерд — Мілітао, Карвахаль, Куртуа, Вальверде.

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