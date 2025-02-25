Іспанія

Наставник "вершкових" вирішив дати відпочинок кільком гравцям.

Український воротар мадридського Реалу Андрій Лунін зіграє за "вершкових" у найближчому матчі півфіналу Кубку Іспанії проти Реал Сосьєдада. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, тренерський штаб Карло Анчелотті ухвалив рішення дати відпочити основному воротареві Тібо Куртуа, а також півзахиснику Федеріко Вальверде.

Також зазначається, що обидва футболісти відчували дискомфорт після останніх ігор проти Манчестер Сіті (3:1) та Жирони (2:0).

Цього сезону Лунін провів вісім матчів, з яких три на нуль при 12 пропущених м'ячах.

Нагадаємо, матч Реал Сосьєдад — Реал Мадрид відбудеться завтра, 26 лютого, о 22:30 за Києвом.