Наставник "вершкових" вирішив дати відпочинок кільком гравцям.
Андрій Лунін, Getty Images
25 лютого 2025, 11:18
Український воротар мадридського Реалу Андрій Лунін зіграє за "вершкових" у найближчому матчі півфіналу Кубку Іспанії проти Реал Сосьєдада. Про це повідомляє Relevo.
За інформацією джерела, тренерський штаб Карло Анчелотті ухвалив рішення дати відпочити основному воротареві Тібо Куртуа, а також півзахиснику Федеріко Вальверде.
Також зазначається, що обидва футболісти відчували дискомфорт після останніх ігор проти Манчестер Сіті (3:1) та Жирони (2:0).
Цього сезону Лунін провів вісім матчів, з яких три на нуль при 12 пропущених м'ячах.
Нагадаємо, матч Реал Сосьєдад — Реал Мадрид відбудеться завтра, 26 лютого, о 22:30 за Києвом.