Іспанія

Керманич Реала Мадрид прокоментував перемогу над Реалом Сосьєдад.

Мадридський Реал напередодні здобув мінімальну перемогу в гостях у баскського Реала Сосьєдад у рамках першого матчу півфіналу Кубка Іспанії.

Реал Сосьєдад — Реал 0:1 Відео гола та огляд матчу Кубка Іспанії

Після завершення гри головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті прокоментував виступ власної команди.

"Я думаю, що арбітр матчу вчинив правильно, коли зупинив гру. Вінісіус поговорив з рефері, а той зупинив матч і активував протокол. Він вчинив усе правильно, це було слушне рішення.

Після цього я зняв з гри Асенсіо з двох міркувань: його цей інцидент зачепив і він на той момент уже мав жовту картку. Тож я вважав за краще зняти його з гри.

Рауль у роздягальні був... знаєте, ніхто не любить, коли стадіон кричить йому "помри". Тож це його зачепило. Я вважав за краще зняти його, тому що його емоції могли вплинути на нього в подальшому за ходом гри.

Щодо його гри праворуч у захисті, то подивимось. Кожну гру мені доводиться вибирати когось одного. Для Рауля, очевидно, це був перший раз на цій позиції, але мені сподобалось.

Тому що він добре діяв в обороні. І ми всі знаємо, що може принести до нашої гри Лукас, який провів чудовий другий тайм. Так само, як ми знаємо, що може принести Вальверде. Побачимо. Але на даний момент, на щастя, ця позиція досить добре закрита.

Так само добре, що ми починаємо отримувати певну солідність у обороні загалом. Зберігати ворота "сухими" на такому стадіоні — це чудово. Як і повернення Алаби, який починає входити в ритм. Єдине, через що шкода — це травма Себальйоса, але нічого вже не поробиш.

Як він себе почуває? У нього були м'язові проблеми наприкінці матчу, тому завтра він пройде обстеження.

Сьогодні ми провели ротацію, але команда була згуртованою, компактною і дуже добре зіграла в обороні. Усе це виглядало солідно. Я думаю, що у нас усе добре, незважаючи на ротацію, яка у нас відбулась.

Молоді гравці, Ендрік зокрема, зробили великий внесок, у тому сенсі, що він забив фантастичний гол із фантастичної передачі. Арда Гюлер дуже добре працював на своїй позиції, багато допомагаючи в захисному аспекті. І ми повинні бути задоволені, тому що це була інтенсивна і конкурентна гра проти суперника, який віддав на полі все. Ми змогли здобути хороший результат для другого матчу.

У нас були моменти у другому таймі, але Реал Сосьєдад також тиснув і мав свої моменти. Якщо ми подивимось на гру, то загалом вона була хорошою для нас. Тут завжди складно грати. Але є ще другий матч, де нам доведеться грати на тому ж рівні. Але сьогодні команда виклалась на повну", — заявив італійський фахівець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та баскським Реалом Сосьєдад відбудеться 1 квітня.