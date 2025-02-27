Іспанія

Через це гру довелось зупинити на певний час.

Напередодні мадридський Реал здобув мінімальну перемогу в гостях у баскського Реала Сосьєдад у рамках першого матчу півфіналу Кубка Іспанії.

Реал Сосьєдад — Реал 0:1 Відео гола та огляд матчу Кубка Іспанії

Наприкінці першого тайму стався інцидент, який знайшов відображення в протоколі головного арбітра Хосе Марії Санчеса Мартінеса після гри, однак не впливав безпосередньо на результат зустрічі.

Ідеться про неприйнятну поведінку фанатів Реала Сосьєдад на трибунах, які почали вигукувати образи на адресу захисника "галактікос" Рауля Асенсіо.

"На 45+1 хвилині "сьомий" номер Вінісіус Жозе Де Олівейра Ду Насіменту, капітан футбольного клубу Реал Мадрид, сказав мені, що його товариша по команді, номера "35" Рауля Асенсіо Дель Росаріо, ображають фанати за одними з воріт.

Рауля Асенсіо Дель Росаріо вигуками ображали фанати за одними з воріт, де стоїть натовп з атрибутикою домашнього клубу.

Образи, які лунали в той момент, та які я почув, містили в собі фразу: "Асенсіо, помри!" у хореографічній і повторюваній манері. Я миттєво активував відповідний протокол, інформуючи про все це координатора безпеки матчу.

Ним у подальшому було передано по гучномовцю на стадіоні, щоб образи гравця припинились, і жодного подібного інциденту в подальшому більше не повторилось", — зафіксував у протоколі рефері цього матчу.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та баскським Реалом Сосьєдад відбудеться 1 квітня.