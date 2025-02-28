Іспанія

Бразилець пригадав перехід в Барселону.

Форвард Сантоса Неймар розповів, що міг свого часу опинитись в Реалі, але вибрав Барселону, не в останню чергу через Ліонеля Мессі.

"Барселона запропонувала мені певну суму, а Реал запропонував порожній чек — вони дали б мені все, що я побажав, втричі більше ніж Барса.

Флорентіно Перес любив мене, але в Барсі грав Роналдінью, там грав Мессі, а я хотів грати з Лео", — сказав Неймар.

Неймар грав за Барсу з 2013 по 2017 рік. Бразилець провів 186 матчів, забив 105 голів та віддав 76 асистів.

Чинна трудова угода гравця з Сантосом розрахована до літа 2025 року.