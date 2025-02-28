Німеччина

Бразилець міг опинитись в Мюнхені.

Нападник Сантоса Неймар розповів, що свого часу міг опинитись в Баварії.

"Я мало не перейшов у Баварію... через Пепа Гвардіолу. Після того, як я отримав премію Пушкаша, мій батько зателефонував мені о 2 годині ночі. Я відповів, він сказав мені відкрити двері. У той момент я був у трусах. А до мене прийшли мій батько та Пеп Гвардіола.

Пеп сказав мені: "Я хочу підписати тебе. Взяти з собою в клуб, до якого я перейду. Я зроблю тебе найкращим гравцем у світі".

Він дістав папір, відкрив свій ноутбук, розповідав, як я гратиму... Пеп також сказав: "Якщо ти не заб'єш 60 голів за сезон, я залишу команду".

Я відповів: "Окей, але в якій команді?" Пеп сказав: "Поки я не можу тобі сказати, бо це ще не оголошено". Але я переконав його, і він розповів, що підписує контракт із Баварією. І додав: "Знаю, що це холодне місто, але я подбаю про тебе".

Але зрештою я вирішив приєднатися до Барселони, — розповів Неймар.

Чинна трудова угода гравця з Сантосом розрахована до літа 2025 року.