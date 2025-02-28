Україна

Команда із Ковалівки продовжує роботу над своїм складом.

Колос у своєму Telegram-каналі оголосив про підписання півзахисника Еліаса Теллеса.

Угода з 26-річним бразильцем розрахована на два з половиною роки. Інші подробиці угоди не розголошуються.

Останнім клубом Теллеса був словенський Примор'є, за який цього сезону він провів 19 матчів. Також він виступав за низку бразильських клубів із нижчих дивізіонів.

Після 18 турів Колос набрав 18 очок і посідає 11 місце у турнірній таблиці УПЛ.