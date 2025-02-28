Іспанія

Наставник "вершкових" поділився своїми думками перед грою з Бетісом.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував майбутній матч іспанської Ла Ліги проти Бетіса.

"Ми підходимо до цієї гри з гарним настроєм, як і Бетіс. Це добре організований, працьовитий суперник, який має як індивідуальні, так і колективні якості. Це буде важкий матч, тому що на кону дуже багато — і для нас, і для них.

Завтра я виставлю на полі найкращу команду, бо це три життєво важливі очки для боротьби за титул. Це буде важкий матч, і я збираюся виставити найкращих, не думаючи про гру у вівторок.

Я оптимістично налаштований, тому що динаміка наших виступів гарна. В останніх кількох іграх ми добре виступили та провели ротацію. У нашого суперника є якість, він бореться та змагається. Це гра, в якій може статися все, що завгодно.

З Асенсіо все гаразд, він одужав. Він має якості, щоб грати в обороні, але він інший захисник, ніж Лукас і Вальверде. Якщо у вас є такий відкритий вінгер, як Родріго, то вам не потрібен захисник, який багато пресингує. Він дуже якісний у захисті.

Те, що сталося з Беллінгемом, було несправедливим. Я не говоритиму більше — це не моя справа.

Вальверде не травмований і він не відпочиває. Він відчуває невеликий дискомфорт і йому потрібний деякий час на відновлення. Завтра його не буде, але він зможе вийти на поле у ​​наступному матчі. Мбаппе готовий грати – проблема із зубом його більше не турбує.

Ми багато разів говорили про колективну роботу команди в обороні. Гравці зійшлися на думці, що в останніх матчах їхня гра помітно змінилася. Особливо після матчу із Атлетіко. Поліпшення на рівні оборони очевидне", — наводить слова Анчелотті прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Реал Бетіс — Реал Мадрид відбудеться завтра, 1 березня, о 19:30 за Києвом.