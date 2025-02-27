Україна

Бразилець згадав час, коли перебрався до України.

Захисник донецького Шахтаря Вінісіус Тобіас розповів про свій перехід до складу "гірників" у січні 2022 року, якраз перед повномасштабною війною проти росії.

"У мене була можливість грати за найбільшу команду у світі, я зустрів безліч людей, з якими ніколи не думав, що зустрінуся, я завів друзів і став кращим. Було полегшенням залишити Україну, але якби не війна, не знаю, була б у мене нагода грати за Реал Мадрид. У той час я був дуже наляканий усім, що відбувалося, мені було всього 17 років, тож для мене від'їд з України був полегшенням, без сумніву.

Коли я підписав контракт із Шахтарем у січні 2022 року, це було найкраще рішення, яке я ухвалив. Війни не було, і я сподівався, що нічого не станеться. Я ніколи не думав, що в такому братиму участь.

Звичайно, моя сім'я стурбована ситуацією, що склалася, але вони знають, що це мій сон, і сподіваються, що все це скоро закінчиться. Моя сім'я завжди дозволяла мені слідувати за своєю мрією, незалежно від ситуації, вони завжди були і завжди будуть поряд зі мною", — наводить слова Тобіаса El Mundo.

Нинішнього сезону Вінісіус провів 11 матчів, у яких відзначився чотирма результативними передачами.