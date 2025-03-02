Іспанія

Українець провів найкращий матч у цьому сезоні за Жирону. Гол, асист і високі оцінки за домашній поєдинок проти Сельти.

Циганков багато пропустив через травму, а його повернення в стартовий склад припало на жахливі результати команди – 7 поразок за 8 матчів у всіх турнірах. Жирона місяць лише програвала. Віктор зумів обірвати невдалу серію, зробивши різницю в домашньому поєдинку з Сельтою. Жирона зберігає надії на єврокубки. До шостого місця – 6 очок.

Найкращі моменти Жирона створила після стандартів, так і організувала обидва голи. З другим все зрозуміло: Циганков ідеально подав від кута поля на 11-метрову позначку, де Еррері залишалось правильно підставити голову. Але й першому забитому передувала подача українця зі штрафного. Це вже потім, у третій хвилі атаки, він забіг у штрафний майданчик під завершення та відзначився. До речі, перший гол з серпня.

Перед перервою Віктор виконував ще один штрафний – з гарної позиції цілив у дальній нижній кут. Удар потягнув на 0,31 xGOT (простими словами: воротарі пропускають один з трьох ударів у таку точку). Чудово виконав, близько до дубля.

Якщо ж абстрагуватись від стандартів, то Мічелу потрібно працювати над покращенням командних взаємозв'язків. Були стіночки на фланзі, постійні відкривання, тонкі передачі. Власне, Віктор своєю активністю і заробив рятівний кутовий. Але у фінальній третині він не завжди відчував темп партнерів і деколи прострілював в нікуди. Одна з комбінацій спровокувала контру на власні ворота та пенальті. Ромеу просто не був готовий до передачі Циганкова та обрізав команду.

Жирона більшу частину матчу грала з трьома центрбеками, підлаштувавшись під схему суперника. Епізодами була гра один в один. Циганкову доводилось пресингувати Маркоса Алонсо – найактивнішого серед суперників. І хоч закрити його не вдалось (102 паси, з відривом найбільше в матчі), треба визнати, що українець досить дисципліновано грав без м'яча. Двічі відпрацював на власній половині, обірвавши атаки перехопленням і підкатом. Три виграні дуелі з чотирьох.

Результативні дії забезпечили Циганкову високі оцінки від статистичних порталів. SofaScore (8.4), FotMob (8.6) визначили українського вінгера гравцем матчу. Іспанська преса все ж виділяє іншого героя – Янхеля Ерреру, а Віктору авторитетні AS і Marca поставили по дві зірки.

Журналістам цікавіше обговорити відсилку до "Зоряних воєн". Marca в деталях описала "легендарне святкування" зі світловим мечем, а AS назвав Циганкова джедаєм. Вінгер нагадав, що є шанувальником саги. Колись він взяв участь у фотосесії зі світловими мечами, а ще колекціонує фігурки з "Зоряних воєн". Видання One Football наголосило, що українець зробив все можливе для перемоги. На жаль, цього разу без трьох очок.

Окремий матеріал Віктору присвятила каталонська L'Esportiu. Компліментів вистачає:

Tsygankov, que ahir va tornar a veure porteria sis mesos després, suma un gol i tres assistències en les últimes sis titularitats en la lliga



✍️ Albert Isern https://t.co/zG7SGPO6HA — L'Esportiu — Girona (@lesportiuGIR) March 2, 2025

"Покращення за останні тижні відчутне. Тепер він може виступати стабільно. Вінгер показав свою майстерність і привів "червоно-білих" до перемоги. За останні 6 матчів Циганков забив гол і віддав три асисти, але його внесок цим не обмежується. У першому таймі проти Сельти всі атаки проходили через нього. Колишній гравець Динамо не обмежував себе правим флангом, часто зміщуючись у центр.

У другому таймі вінгер продовжував демонструвати натхнення та виконав асист, коли команда Мічела була на межі поразки. Варто відзначити самовіддачу в обороні. Загалом відродження Циганкова – чудова новина в час командної слабкості. Зараз Жироні як ніколи потрібна найкраща версія одного з найбільш видатних футболістів. Вболівальники сумували за тобою, Вікторе".