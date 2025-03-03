Іспанія

Команди влаштували гольову феєрію в першому таймі поєдинку.

У рамках 26-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Осасуна приймала Валенсію на Естадіо Ель Садар.

Господарі поля "перестріляли" гостей у першій половині зустрічі в Памплоні. Другий тайм видався не настільки результативним. Долю поєдинку визначив другий гол Умара Садіка ближче до завершення матчу, який встановив паритет.

Осасуна з 33-ма очками йде 11-ю в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Валенсія з 24-ма заліковими балами перебуває на 18-й сходинці.

Осасуна — Валенсія 3:3

Голи: Орос, 26, 39, Будімір, 45 (пен.) — Лопес, 14, Садік, 32, 87

Осасуна: Еррера — Аресо (Пенья, 83), Бойомо, Катена, Бретонес (Крус, 73) — Торро — Р. Гарсія, Монкайола (Муньйос, 72), Орос (Барха, 55), Сарагоса (Гомес, 73) — Будімір

Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Москера, Таррега, Гая (Алмейда, 67) — Герра (Перес, 67), Барренечеа (Пепелу, 81) — Ріоха, Хайме (Мір, 56), Лопес (Канос, 81) — Садік

Попередження: Торро, Муньйос — Ріоха