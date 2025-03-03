Іспанія

Але все одно бореться за чемпіонство.

Поточний сезон є найгіршим для мадридського Реала по набраних очках в іспанській Ла Лізі під керівництвом італійського фахівця Карло Анчелотті. Про це повідомляє журналіст Педро Мартін.

Після 26 зіграних турів в іспанській першості нинішнього сезону "вершкові" набрали 54 пункти. Попередній найгірший результат був показаний у сезоні-2022/2023, коли Реал заробив 56 очок після 26 матчів Прімери.

При цьому найкращі показники за набраними очками за Анчелотті були в сезоні-2013/2014, коли Реал заробив 64 очки за вказану кількість матчів.

На поточний момент Реал посідає третє місце в чемпіонаті Іспанії, відстаючи від лідируючої Барселони на два пункти.