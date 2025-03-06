Іспанія

Іспанський футболіст не виходив на поле з минулого літа.

Колишній нападник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Альваро Негредо оголосив про завершення кар'єри у віці 39 років у своїх соціальних мережах.

За свою кар'єру Негредо виступав за Севілью, Кадіс, Валенсію, Альмерію, Кастілью, Бешикташ, Манчестер Сіті, Ан-Наср, Мідлсбро, Райо Вальєкано, а останнім його клубом став Реал Вальядолід, який він залишив минулого літа.

На його рахунку майже 700 матчів, у яких він забив 259 голів та віддав 85 результативних передач.

На клубному рівні Альваро ставав чемпіоном АПЛ із Манчестер Сіті, а також виграв Кубок Іспанії із Севільєю. Також він ставав найкращим бомбардиром у Кубку Іспанії та Кубку англійської ліги.

За збірну Іспанії Негредо провів 20 матчів та забив десять голів за трьох асистів, ставши чемпіоном Європи в 2012 році.