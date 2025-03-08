Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють каталонська Барселона та Осасуна.

Каталонська Барселона та памплонська Осасуна зіграють у двадцять сьомому турі іспанської Ла Ліги на Монжуїку.

Ганс-Дітер Флік, на тлі перемоги над лісабонською Бенфікою, використав із перших хвилин Еріка Гарсію в центрі оборони, тоді як ліворуч у захисті гратиме Мартін. Гаві та Касадо утворять опору зону, а на вістрі атаки розташується Ферран.

Вісенте Морено, після нічиєї проти Валенсії (3:3), залучив до стартового складу Еррандо в трійці центральних захисників, тоді як Муньйоса в центрі поля.

Барселона: Щесни — Кунде, Гарсія, Кубарсі, Ж. Мартін — Гаві, Касадо — Ямал, Ольмо, Рафінья — Торрес.

Запасні: Пенья, Кочен, Бальде, Араухо, Мартінес, Педрі, Фаті, Торре, Фермін, Віктор, де Йонг, Форт.



Осасуна: Еррера — Аресо, Бойомо, Катена, Еррандо, Бретонес — Рубен Гарсія, Монкайола, Муньйос, Сарагоса — Будімір.