Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють каталонська Барселона та Осасуна.
Гаві, Getty Images
08 березня 2025, 21:50
Каталонська Барселона та памплонська Осасуна зіграють у двадцять сьомому турі іспанської Ла Ліги на Монжуїку.
Ганс-Дітер Флік, на тлі перемоги над лісабонською Бенфікою, використав із перших хвилин Еріка Гарсію в центрі оборони, тоді як ліворуч у захисті гратиме Мартін. Гаві та Касадо утворять опору зону, а на вістрі атаки розташується Ферран.
Вісенте Морено, після нічиєї проти Валенсії (3:3), залучив до стартового складу Еррандо в трійці центральних захисників, тоді як Муньйоса в центрі поля.
Барселона: Щесни — Кунде, Гарсія, Кубарсі, Ж. Мартін — Гаві, Касадо — Ямал, Ольмо, Рафінья — Торрес.
Запасні: Пенья, Кочен, Бальде, Араухо, Мартінес, Педрі, Фаті, Торре, Фермін, Віктор, де Йонг, Форт.
Запасні: Фернандес, Валенсія, Крус, У. Гарсія, Торро, Ібаньєс, Рауль Гарсія, Барха, Пенья, Гомес, Осамбела.
Осасуна: Еррера — Аресо, Бойомо, Катена, Еррандо, Бретонес — Рубен Гарсія, Монкайола, Муньйос, Сарагоса — Будімір.
Гра Барселона — Осасуна почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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