Українець може з'явитися на полі вдесяте за сезон-2024/25.
Андрій Лунін, Getty Images
09 березня 2025, 13:57
Реал Мадрид опублікував свою заявку на матч чергового туру чемпіонату Іспанії.
Реал Мадрид — Райо Вальєкано. Напередодні
Зокрема, у сьогоднішньому поєдинку "вершковим" не допоможе Тібо Куртуа. За даними видання AS, голкіпер відчуває невеликий дискомфорт у правому коліні, тож Карло Анчелотті дав йому відпочити.
Очікується, що місце в стартовому складі мадридців дістанеться Андрію Луніну. У ході поточної кампанії 26-річний українець пропустив 12 голів у дев'яти матчах (усі турніри), чотири з яких "сухі".
Нагадаємо, зустріч у рамках 27-го туру Ла Ліги-2024/25 Реал Мадрид — Райо Вальєкано відбудеться сьогодні, 9 березня, розпочавшись о 17:15 за київським часом.