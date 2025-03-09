Іспанія

Українець може з'явитися на полі вдесяте за сезон-2024/25.

Реал Мадрид опублікував свою заявку на матч чергового туру чемпіонату Іспанії.

Реал Мадрид — Райо Вальєкано. Напередодні

Зокрема, у сьогоднішньому поєдинку "вершковим" не допоможе Тібо Куртуа. За даними видання AS, голкіпер відчуває невеликий дискомфорт у правому коліні, тож Карло Анчелотті дав йому відпочити.

Очікується, що місце в стартовому складі мадридців дістанеться Андрію Луніну. У ході поточної кампанії 26-річний українець пропустив 12 голів у дев'яти матчах (усі турніри), чотири з яких "сухі".

Нагадаємо, зустріч у рамках 27-го туру Ла Ліги-2024/25 Реал Мадрид — Райо Вальєкано відбудеться сьогодні, 9 березня, розпочавшись о 17:15 за київським часом.