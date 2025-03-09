Іспанія

Українець повернувся до рамки воріт "вершкових".

Мадридський Реал прийматиме Райо Вальєкано на Естадіо Сантьяго Бернабеу в 27-му турі Ла Ліги-2024/25.

Місце в стартовому складі господарів поля знайшлося й для Андрія Луніна.

Для 26-річного українського голкіпера це буде десятий матч у всіх турнірах поточної кампанії. У попередніх дев'яти він пропустив 12 голів, чотири рази зберігши свої ворота "сухими".

Нагадаємо, що Тібо Куртуа до заявки на сьогоднішній поєдинок не потрапив через невеликий дискомфорт у правому коліні.

Зустріч Реал Мадрид — Райо Вальєкано розпочнеться о 17:15 за київським часом.