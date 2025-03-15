Іспанія

Польський форвард відповів на запитання про своє майбутнє.

Нападник Барселони Роберт Левандовські прокоментував своє майбутнє, а також розповів про свою фізичну форму.

"Я з нетерпінням чекаю на можливість продовжувати грати щодня. Перебуваючи в оточенні стільки молодих гравців, почуваюся молодшим.

Я роблю багато речей за межами поля, щоб залишатися у формі – робота з фізичного відновлення та багато іншого. Це допомагає мені залишатися в найкращій формі і продовжувати виступати на найвищому рівні. Я у хорошій фізичній формі і можу грати на найвищому рівні…

Я не відчуваю різниці між тим, що було зараз і три роки тому. Я не соромлюся свого віку і ще не сказав свого останнього слова", — сказав Левандовські в ефірі телеканалу Movistar Futbol.

Нинішнього сезону 36-річний поляк провів 39 матчів, у яких забив 34 м'ячі та віддав три гольові передачі.

Свій найближчий матч Барселона проведе проти Атлетіко. Гра відбудеться завтра, 16 березня, о 22:00 за Києвом.