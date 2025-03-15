Польський форвард відповів на запитання про своє майбутнє.
Роберт Левандовські, Getty Images
15 березня 2025, 13:20
Нападник Барселони Роберт Левандовські прокоментував своє майбутнє, а також розповів про свою фізичну форму.
"Я з нетерпінням чекаю на можливість продовжувати грати щодня. Перебуваючи в оточенні стільки молодих гравців, почуваюся молодшим.
Я роблю багато речей за межами поля, щоб залишатися у формі – робота з фізичного відновлення та багато іншого. Це допомагає мені залишатися в найкращій формі і продовжувати виступати на найвищому рівні. Я у хорошій фізичній формі і можу грати на найвищому рівні…
Я не відчуваю різниці між тим, що було зараз і три роки тому. Я не соромлюся свого віку і ще не сказав свого останнього слова", — сказав Левандовські в ефірі телеканалу Movistar Futbol.
Нинішнього сезону 36-річний поляк провів 39 матчів, у яких забив 34 м'ячі та віддав три гольові передачі.
Свій найближчий матч Барселона проведе проти Атлетіко. Гра відбудеться завтра, 16 березня, о 22:00 за Києвом.