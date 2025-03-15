Іспанія

Відбувся черговий матч чемпіонату Іспанії.

Мальорка у матчі 28 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі здобула перемогу над Еспаньйолом з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 53 хвилині зусиллями Ведата Мурікі, який зрізав м'яч у свої ворота, а за 12 хвилин Такума Асано зрівняв цифри на табло.

Перемогу господарям поля приніс забитий м'яч у виконанні того ж таки Мурікі на сьомій компенсованій хвилині, коли він реалізував пенальті.

Після 28 турів Мальорка набрала 40 очок і посідає сьоме місце у турнірній таблиці Ла Ліги, а в Еспаньйола 28 балів після 27 ігор та 15 позиція.

Мальорка — Еспаньйол 2:1

Голи: Асано, 65, Мурікі, 90+7 (пен) - Мурікі (аг), 53.

Мальорка: Грейф — Маффео, Вальєнт, Раїльйо, Мохіка — Морланес (Фернандес, 84), Кошта — Асано (Маскарель, 84), Родрігес (Пратс Бастідас, 76), Дардер Молл (Санчес, 90) — Мурікі.

Еспаньйол: Гарсія — -, Кумбулла, Кабрера, Ромеро — Еспосіто (Калеро, 68), Крал, Гонсалес (Агуадо, 90), Каррерас (Шеддіра, 81) — Пуадо, Фернандес (Рока, 81).

Попередження: Ель-Хілалі, Агуадо.