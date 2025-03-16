Іспанія

Керманич Жирони прокоментував нічию проти Валенсії.

Каталонська Жирона в домашньому матчі двадцять восьмого туру іспанської Ла Ліги зіграла внічию проти Валенсії.

Жирона — Валенсія 1:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри головний тренер "червоно-білих" Мічел прокоментував виступ власної команди.

"Результати іноді змушують мене бачити склянку наполовину повною або наполовину порожньою, але в останніх трьох матчах ми грали краще, аніж останнім часом.

Зрозуміло, що нам усе ще чогось не вистачає, і ми повинні продовжувати працювати. Це не питання зупинки чи перезавантаження. Ми повинні бути більш агресивними в завершальній зоні. Ми повинні мати більше гольових моментів і агресивності. Це те, що нас наразі найбільше обтяжує.

Реальність — це результат сьогоднішньої гри. Це правда, що я вважаю, що ми більше володіли м'ячем, але реальність така, що Валенсія добре грала в обороні. У них є гравці, які здатні проходити крізь лінії суперників, і, як і у випадку з голом, створюють небезпеку.

А нам не вистачало більше рішучості. До рахунку 0:1 у нас було багато моментів, але ми їх не реалізували, і нам потрібно більше вигравати дуелей на половині поля суперника. Нам потрібно більше бити по воротах.

Але я не можу нічого сказати гравцям, тому що бачу їхню роботу, наприклад, є тиск після втрати м'яча та індивідуальні дії. Нам не вистачає якихось деталей для перемоги, і ми повинні працювати над цим.

Стуані? Він інакший — його якісні дії важливіші за кількість хвилин на полі. Якби я тренував його десять років тому, то отримав би більше задоволення. Але йому вже 38 років, і мені потрібно, щоб у нього були якісні дії, а не просто ігровий час.

Він дуже важливий у штрафному майданчику. Він може грати десь 60 хвилин від стартового свистка чи із заміни, але 90 — це вже для нього складно.

Щоб боротись за єврокубки, нам потрібно більше послідовності в нашій грі. На даний момент я не можу собі уявити, що нашою метою є потрапляння до єврокубків. Але футбол покаже нам цей шлях, і для цього ми повинні продовжувати наполегливо працювати.

Ми повинні перемогти бодай один раз якомога швидше, щоб мати душевний спокій. Правда в тому, що я не дивлюсь ані вгору, ані вниз турнірної таблиці. Бувають моменти, коли ми втрачаємо темп, але ми можемо бути тією командою, яка виграє всі наступні ігри на цьому заключному відрізку сезону. Чому б і ні?", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі на Жирону очікує каталонське дербі проти Барселони на виїзді.