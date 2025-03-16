Іспанія

Команда Мічела не перемагає вже шість матчів Ла Ліги поспіль.

Усі пам’ятають ще з минулого сезону каталонську Жирону під орудою Мічела та з Віктором Циганковим і Артемом Довбиком у складі, яка боролась за чемпіонський титул у іспанській Ла Лізі із самими мадридським Реалом та каталонською Барселоною, і зрештою виборола для себе право на дебют у Лізі чемпіонів УЄФА. Круто. Але це вже в минулому.

Нині "червоно-білі", уже без Пічічі зразка минулого сезону, являють собою глибоко кризовий колектив, який не подолав основний раунд єврокубка, а в чемпіонаті із семи останніх матчів виграв лише одного разу, тому поступово спустився за екватор турнірної таблиці. Натомість у протилежному напрямку майже з небуття почала рух Валенсія під орудою Карлоса Корберана, і зрештою ці два клуби перетнулись у двадцять восьмому турі на Монтіліві.

І це була важка гра для обох сторін. Особливо в першому таймі, коли команди поступово та дуже неквапливо набирали оберти й складалось таке враження, що ніхто не хотів брати на себе ініціативу й іти атакувати чужі ворота. Лише під середину першої половини матчу почали з’являтись гострі моменти, однак і там команди обмінялись лише по одному гострому удару від Садіка та Артура, перший із яких довелось парирувати Гассанізі, а участь Мамардашвілі в другому епізоді навіть не була потрібна, бо м’яч полетів над воротами.

Мічелу такий виступ власної команди точно подобатись не міг, тож він помітно лютував у своїй технічній зоні. Напевно, недарма, бо в другому таймі Жирона забігала вже ж таки більш активно, але замість того, щоб забити першою в моменті Мартінеса, коли Мамардашвілі вже реально врятував свою команду від удару головою на короткій відстані, пропустила контратаку. На 58 хвилині простріл Фулькьє з правого флангу на дальній завершив Дієго Лопес.

Реакція Мічела була миттєвою — поява Стуані на заміну для порятунку команди. І досвідчений форвард таки зробив це знову. Як не в першому ж моменті за своєї участі в чужому штрафному, так у другому — варто було лише Гутьєрресу подачею з лівого флангу знайти форварда в гарній позиції, а той головою пробив у дальній кут.

Після цього каталонці вже вільно атакували до завершення матчу, який так і не дали Циганкову дограти до фінального свистка, бо українець відверто не допомагав команді просуватись уперед. Поява Аспрільї замість нього дещо загострила ситуацію біля воріт Мамардашвілі, але так само без наслідків на табло. А отже й перемоги в черговому матчі чемпіонату "червоно-білі" так і не здобули.

У наступному турі на Жирону очікує гостьове каталонське дербі проти Барселони, тоді як Валенсія прийматиме Мальорку.Жирона — Валенсія 1:1Стуані, 64 — Лопес, 58Гассаніга — А. Мартінес, Крейчі, Блінд, Гутьєррес — Циганков (Аспрілья, 85), Артур (Ромеу, 59), Мартін (ван де Бек, 37), Еррера, Данжума (порту, 85) — Міовські (Стуані, 59).Мамардашвілі — Фулькьє, Діакабі, Москера, Таррега, Гая — Лопес (Перес, 88), Барренечеа (Пепелу, 88), Герра, Алмейда (Ріоха, 70) — Садік (Мір, 70).Попередження: Еррера, ван де Бек — Гая