Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 15 березня 2025 року.

Каталонська Жирона у матчі 28 туру іспанської Ла Ліги зіграла внічию проти Валенсії на власному полі (1:1).

Команди провели доволі невиразний перший тайм у плані атаки, тоді як поперерві обмінялись голами.

Після цього господарі створили ще кілька моментів для того, аби вирвати перемогу, проте свого так і не досягли.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Жирона — Валенсія у рамках 28-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Жирона — Валенсія 1:1

Голи: Стуані, 64 — Лопес, 58

Жирона: Гассаніга — А. Мартінес, Крейчі, Блінд, Гутьєррес — Циганков (Аспрілья, 85), Артур (Ромеу, 59), Мартін (ван де Бек, 37), Еррера, Данжума (порту, 85) — Міовські (Стуані, 59).

Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Діакабі, Москера, Таррега, Гая — Лопес (Перес, 88), Барренечеа (Пепелу, 88), Герра, Алмейда (Ріоха, 70) — Садік (Мір, 70).

Попередження: Еррера, ван де Бек — Гая