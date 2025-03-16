Іспанія

Француз має намір переїхати в Каліфорнію.

Лідер мадридського Атлетіко Антуан Грізманн має намір влітку переїхати в Сполучені Штати Америки. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, 33-річний нападник хоче перейти в клуб МЛС через сімейні причини. Переговори з Лос-Анджелесом перебувають на просунутій стадії.

Зазначається, що керівництво "матрацників" не чинитиме перешкод французу, тому що стосунки між клубом і гравцем дуже близькі та щирі, а взаємоповага є беззаперечною.

Наразі Грізманн близький до переходу в Лос-Анджелес, але спершу потрібно погодити остаточний перехід з Атлетіко.

Зазначимо, що за Лос-Анджелес виступають Олів'є Жиру та Юго Льоріс.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2026 року.

Цього сезону Антуан Грізманн відіграв за Атлетіко 41 матч, забив 16 голів та віддав 7 результативних передач.