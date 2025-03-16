Француз має намір переїхати в Каліфорнію.
Antoine Griezmann, GETTY IMAGES
16 березня 2025, 13:47
Лідер мадридського Атлетіко Антуан Грізманн має намір влітку переїхати в Сполучені Штати Америки. Про це повідомляє Relevo.
За інформацією джерела, 33-річний нападник хоче перейти в клуб МЛС через сімейні причини. Переговори з Лос-Анджелесом перебувають на просунутій стадії.
Зазначається, що керівництво "матрацників" не чинитиме перешкод французу, тому що стосунки між клубом і гравцем дуже близькі та щирі, а взаємоповага є беззаперечною.
Наразі Грізманн близький до переходу в Лос-Анджелес, але спершу потрібно погодити остаточний перехід з Атлетіко.
Зазначимо, що за Лос-Анджелес виступають Олів'є Жиру та Юго Льоріс.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2026 року.
Цього сезону Антуан Грізманн відіграв за Атлетіко 41 матч, забив 16 голів та віддав 7 результативних передач.