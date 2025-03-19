Іспанія

"Вершкові" розраховують на свого вихованця в довгостроковій перспективі.

Реал Мадрид і центральний захисник Рауль Асенсіо майже досягли домовленості щодо нового контракту, передає журналіст Фабріціо Романо.

Остаточні деталі оновленої угоди з 22-річним іспанцем будуть визначені протягом наступних тижнів. Сумнівів стосовно продовження співпраці немає як зі сторони клубу, так і зі сторони гравця.

Романо зазначає, що єдиним бажанням Асенсіо є досягнення успіху в мадридському Реалі. Зараз контракт "вершкових" із Раулем розраховано до кінця червня 2026 року.

У першому для себе повноцінному сезоні (2024/25) на найвищому рівні захисник уже провів 29 матчів у всіх турнірах, відзначившись двома асистами.

Виступи за мадридців також привернули до Асенсіо увагу з боку збірної Іспанії, тож нещодавно він отримав дебютний виклик.

Раніше повідомлялося, що в новому контракті гравця вже не буде клаусули в розмірі 50 млн євро.