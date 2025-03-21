Іспанія

Матч відбудеться 27 березня.

Збірна Уругваю може відпустити захисника Рональда Араухо в розташування Барселони для участі в матчі з Осасуною. Про це повідомляє El Larguero.

При цьому джерело зазначає, що збірна Бразилії точно не стане відпускати Рафінью Діаса в клуб.

Раніше керівництво Ла Ліги призначило перенесений матч Барселони та Осасуни на 27 березня, хоча в цей час проходять ігри національних команд. Початок поєдинку заплановано на 22:00 за київським часом.

На даний момент Барселона очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, маючи в скарбничці 60 очок після 27 матчів.

Зазначимо, що стільки ж очок у Реала, проте "вершкові" провели на одну гру більше.