Іспанія

Гра мала відбутися 8 березня.

Перенесений матч 27 туру іспанської Ла Ліги між Барселоною та Осасуною пройде 27 березня. Про це повідомляє прес-служба Королівської іспанської футбольної федерації.

Нагадаємо, спочатку гра мала відбутися 8 березня.

Тоді про перенесення зустрічі оголосили за 20 хвилин до стартового свистка, а причиною такого рішення стала смерть клубного лікаря "блаугранас".

Після 28 турів та 27 матчів Барселона набрала 60 очок і посідає перше місце у турнірній таблиці Ла Ліги, випереджаючи Реал (60), але у "вершкових" зіграно на одну гру більше. Осасуна йде на 14 місці, набравши 33 очки.