Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Іспанії, який відбудеться 27 березня, розпочавшись о 22:00.

У рамках перенесеного матчу 27-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Барселона на власному полі зустрінеться з Осасуною.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

ЧЕТВЕР, 27 БЕРЕЗНЯ, 22:00. ЕСТАДІ ОЛІМПІК ЛЮЇС КУМПАНЬШ, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАТЕО БУСКЕТС ФЕРРЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Чемпіонат Іспанії повертається після паузи на матчі національних команд протистоянням, яке мало відбутися ще 8 березня. Тоді "блаугранас" вирішили скасувати його через смерть клубного лікаря Карлеса Мінарро Гарсії. Незадоволені подальшим перенесенням поєдинку на 27 березня Барселона й Осасуна подали апеляції, але переконати RFEF їм так і не вдалося.

Тим не менш, "рохільйос" хоча б не будуть вимушені грати проти Атлетіка в Більбао вже на наступний день, адже цей матч перенесли на неділю, 30 березня. Колектив Гансі Фліка тоді ж прийматиме Жирону, а в середу, 2 квітня, гостюватиме в мадридського Атлетіко в рамках другого півфінального поєдинку Кубка Іспанії після надрезультативного домашнього протистояння (4:4) наприкінці лютого.

У першому колі поточної кампанії, наприкінці вересня 2024-го, Осасуна з рахунком 4:2 здолала Барселону в Памплоні, перервавши свою серію без перемог над цим суперником у Ла Лізі, яка на той момент перебувала на позначці у вісім матчів (1Н, 7П). На власному ж полі "блаугранас" мають дев'ять звитяг і одну поразку в останніх десяти поєдинках турніру.

Підопічні Вісенте Морено до сьогоднішньої дуелі підходять на тлі п'яти поспіль зустрічей чемпіонату Іспанії без звитяг, тоді як в останніх 15-ти "рохільйос" святкували здобуття трьох очок усього раз. Очікуємо, що чинний лідер Ла Ліги, який досі не знає смаку поразок від початку 2025 року, ввечері продовжить свою серію з перемог у турнірі до восьми поєдинків.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 1.30, тоді як потенційний успіх Осасуни оцінюється показником 9.10. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 6.20.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Барселона: Щесни — Кунде, Е. Гарсія, І. Мартінес, Бальде — Педрі, Гаві — Ямал, Ф. Лопес, Ф. Торрес — Левандовські

Осасуна: Еррера — Аресо, Катена, Еррандо, Х. Крус — Монкайола, Ібаньєс, Орос — Р. Гарсія, Будімір, М. Гомес

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