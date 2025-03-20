Іспанія

Поєдинок 27-го туру поточної кампанії чемпіонату Іспанії має відбутися 27 березня.

Апеляції Барселони та Осасуни щодо перенесення їхньої очної зустрічі в рамках 27 туру Ла Ліги-2024/25 були відхилені Іспанською федерацією футболу (RFEF).

Матч мав відбутися ще 8 березня, але "блаугранас" вирішили скасувати його через смерть клубного лікаря. RFEF перенесла поєдинок на 27 березня, що не влаштувало жоден із клубів.

Причиною невдоволення Барселони є, зокрема, неможливість участі в майбутньому поєдинку Рафіньї і Рональда Араухо, які на той момент усе ще перебуватимуть у розташуваннях своїх збірних, тоді як Осасуна мала б провести одразу два матчі за два дні, оскільки на 28 березня заплановано їхню виїзну зустріч з Атлетіком.

Участь деяких гравців у поєдинках національних команд не визнали достатньою підставою для ще однієї зміни дати, адже обидва колективи мають достатньо доступних виконавців. Однак, клубу з Памплони все ж пішли назустріч і перенесли його матч проти Атлетіка на 30 березня.