Іспанія

Спочатку планувалося, що захиснику "блаугранас" дадуть відпочити.

Центральний захисник Рональд Араухо опинився в заявці Барселони на поєдинок з Осасуною в 27-му турі чемпіонату Іспанії-2024/25.

Барселона — Осасуна. Анонс і прогноз на матч Ла Ліги 27.03.2025

Головний тренер "блаугранас" Гансі Флік учора, 26 березня, заявив, що Араухо й лівий вінгер Рафінья не братимуть участі в перенесеному домашньому протистоянні.

"Подорож [переліт із Південної Америки] надто довга, тож їм потрібен відпочинок", — пояснив спеціаліст.

Журналіст Фабріціо Романо повідомляє, що 26-річний уругваєць поспілкувався з Фліком і переконав його в своїй спроможності допомогти Барселоні вже сьогодні. Проте, наразі невідомо, чи випустять Араухо в стартовому складі внаслідок цієї розмови.

На рахунку захисника два гола й два асисти в 12-ти матчах усіх турнірів поточної кампанії.

Нагадаємо, поєдинок Барселона — Осасуна розпочнеться о 22:00 за Києвом.