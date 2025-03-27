Іспанія

Коментар бразильського вінгера.

Антоні вважає, що прийняв найкраще рішення, перейшовши в Бетіс.

"У Севільї багато що нагадує мені про Бразилію. Сонце, їжа, люди... Це дуже важливо для людей, які приїжджають із нашої країни.

Я повинен був знайти себе і бути щасливим. Щодня я думаю, що прийняв найкраще рішення з можливих. У Манчестер Юнайтед я навчився багатьох хороших речей, але також пережив там багато поганого", — сказав вінгер Бетіса, орендований у МЮ, в інтерв'ю DAZN.

Раніше повідомлялося, що Астон Вілла розглядає викуп Рашфорда.