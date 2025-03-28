Іспанія

Підопічні Гансі Фліка перебувають у чудовій формі.

Барселона здобула свою восьму поспіль звитягу в чемпіонаті Іспанії-2024/25.

Підопічні Гансі Фліка не помітили спротиву Осасуни (3:0) в перенесеному домашньому матчі 27-го туру поточної кампанії Ла Ліги.

Серій з восьми перемог у цьому турнірі в "блаугранас" не було із січня 2019 року. Тоді, під керівництвом Ернесто Вальверде, Барселона виграла чемпіонат Іспанії.

Зараз колектив Фліка лідирує в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи 3-очкову перевагу над мадридським Реалом, який іде другим. У неділю, 30 березня, "блаугранас" прийматимуть Жирону.