Іспанія

Баски нарешті перервали безвиграшну серію.

У 29-му турі іспанської Ла Ліги Реал Сосьєдад приймав Вальядолід на домашній арені в Сан-Себастьяні.

Господарі вийшли вперед в середині першого тайму. Оярсабаль реалізував свій момент після пасу Маріна. У другій половині зустрічі Гомес подвоїв перевагу господарів. Тож гол Латаса в компенсований час не втрутився у розподілення залікових балів після фінального свистка.

Реал Сосьєдад перемагає вперше за останні чотири матчі в Ла Лізі та підіймається на дев'яту сходинку. Вальядолід, як і раніше, пасе задніх.

Реал Сосьєдад — Вальядолід 2:1

Голи: Оярсабаль, 23, Гомес, 68 - Латаса, 90+4

Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре (Мікель Арамбуру Мехіас, 73), Субельдія, Елустондо, Лопес — Марін (Сучич, 66), Субіменді, Оласагасті Іміскос (Турр'єнтес Імас, 81), Гомес — Кубо, Оярсабаль (Маріезкуррена Етчезаррета, 73)

Вальядолід: Рафус — Перес Македа, Санчес (Арнунсіо, 83), Торрес, Азну Бен Шейх — Мартін Ріелвес (Чукі, 76), Юріч (Грілліч, 62) — Моро (Мачіс, 76), Санчес (Арнунсіо, 83), Амалла (Сілла, 62) — Латаса

Попередження: Марін, Гомес — Санчес, Амалла, Торре