Ліга Європи

Коментар тренера МЮ після виходу в 1/4 ЛЄ.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував перемогу над Реалом Сосьєдад (4:1) в 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Дрібниці справді важливі. Ми грали в Іспанії, і Сосьєдад відчув, що може пройти в наступний етап. Потім ми приїхали сюди, у нас було два дні на підготовку до матчу з Арсеналом, і у другому таймі гравці відчули себе на висоті та повірили у це. Протягом тижня я відчував, що гравці вірили, що матимуть змогу пройти далі. Думаю, ми б перемогли навіть не в більшості.

У нас попереду багато ігор в АПЛ, і ми використовуватимемо кожну хвилину, щоб зробити гравців краще. Не йдеться про завершення цього сезону, ми повинні готуватися до майбутнього.

Проти Ліона буде зовсім інша гра, в ній буде більше фізичного навантаження. Вони грають у лізі, яка відрізняється високою фізичною підготовкою, як і наша. Там немає такої якості, але в ній важлива фізика. Ми маємо знайти інший спосіб перемогти", – сказав Аморім.

Звіт про матч читайте на Football.ua.