Іспанія

Француз провів 521 матч у чемпіонаті Іспанії.

У суботу Атлетіко проводив гостьовий матч Ла Ліги проти Еспаньйола, і нападник Антуан Грізманн вийшов на футбольне поле з перших хвилин.

Таким чином, француз встановив новий рекорд. Тепер Грізманн посідає перше місце за кількістю ігор в іспанській Ла Лізі серед іноземних футболістів. Для Антуана поточний матч є 521-м у чемпіонаті Іспанії.

Позаду залишився Ліонель Мессі з 520 іграми. Якщо не зважати на національність, що Грізманн за кількістю ігор у Ла Лізі посідає дев'яте місце. На вершині — Андоні Субісаррета та Хоакін, у них по 622 матчі.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко хоче придбати трансферну ціль Реала з Рівер Плейт.