Іспанія

Німець може повернутись до тренерської діяльності.

Директор з розвитку футбольного напрямку Red Bull Юрген Клопп може повернутися до тренерської роботи, повідомляє TBR Football.

За інформацією джерела, запросити Клоппа на посаду головного тренера планує Реал. Його кандидатуру розглядають та активно обговорюють у Мадриді. Тим часом німець не поспішає повертатись до тренерської роботи.

Нинішній наставник "вершкових" Карло Анчелотті може залишити пост після закінчення сезону та зосередитись на роботі зі збірною. У клубі вважають, Клопп ідеально підходить на цю посаду та зуміє налагодити баланс між зірками та молодими виконавцями.

Інтерес до німця також проявлять збірні Бразилії та США.

Раніше повідомлялось, що Клопп відмовився від працевлаштування тен Гага в РБ Лейпциг.