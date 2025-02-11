Україна

Відомий німець може відвідати Україну із робочим візитом.

Президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував чутки про можливе запрошення до України відомого німецького тренера Юргена Клоппа.

"Я ніколи не даю обіцянок, але можу сказати, що триває процес переговорів. Ми зробимо все можливе, щоби він приїхав. Йдуть переговори з різними фахівцями, які можуть прибути в Україну і в нас з'явиться можливість отримати знання від них", — сказав Шевченко на прес-конференції УАФ.

Нагадаємо, Клопп працював із такими командами як Майнц, Боруссія Д та Ліверпуль, який він залишив влітку 2024 року, пропрацювавши з "червоними" дев'ять років. Наразі Юрген очолює відділ футболу у концерні Ред Булл.