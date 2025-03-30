Іспанія

Форвард Реала прокоментував перемогу над Леганесом.

Напередодні мадридський Реал обіграв Леганес у домашньому матчі двадцять дев’ятого туру іспанської Ла Ліги.

Реал — Леганес 3:2 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

За підсумками протистояння нападник "вершкових" Кіліан Мбаппе записав на свій рахунок 32 та 33 м’ячі в дебютному для себе сезоні в клубі, завдяки чому зрівнявся за цим показником із португальцем легендарним Кріштіану Роналду.

Після завершення гри 27-річний виконавець наступним чином прокоментував це досягнення:

"Це дійсно щось особливе. Найважливішим завжди є те, що ти робиш для команди, але мати однакову кількість голів із Кріштіану Роналду — це завжди дуже високий показник.

Усі знають, що Кріштіану Роналду означає для Реала і для мене особисто. Ми постійно спілкуємось, і він дає мені багато порад.

Звичайно, чудово забивати багато голів, але, як я завжди кажу, у цьому клубі ми повинні вигравати титули", — заявив футболіст мадридців.

У наступному турі мадридський Реал прийматиме Валенсію.