Іспанія

Форвард продовжує забивати голи.

Мадридський Реал напередодні обіграв Леганес у домашньому матчі двадцять дев’ятого туру іспанської Ла Ліги.

Реал — Леганес 3:2 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Успіх "галактікос" у цій грі було забезпечено, зокрема, двома забитими м’ячами від французького нападника Кіліана Мбаппе.

Це, відповідно, були 32 та 33 м’ячі 26-річного виконавця в його дебютному сезоні за Реал.

Аналогічний показник мав свого часу інший визначний для "бланкос" футболіст — португалець Кріштіану Роналду, який дебютував у іспанському футболі в сезоні-2009/10 у якості трансфера з англійського Манчестер Юнайтед.

Тим часом у Мбаппе залишаються ще матчі в трьох турнірах: чемпіонаті, Кубку та Лізі чемпіонів УЄФА, аби значно перевершити й без того видатний показник результативності.

У наступному турі мадридський Реал прийматиме Валенсію.