Іспанія

Форвард Бетіса налаштований на ефектне завершення сезону.

Бетіс напередодні в рамках 29 туру іспанської Ла Ліги здолав Севілью в дербі, що стало першою перемогою "зелено-білих" у подібних протистояннях у рамках чемпіонату з 2018 року.

І хоча орендований у англійського Манчестер Юнайтед командою Мануеля Пеллегріні бразильський нападник Антоні в цій грі забитими м’ячами не відзначався, після матчу він не оминув можливості зробити гаряче висловлення для ЗМІ.

"Коли мене питають про тиск, я перепитую: "Який тиск?".

Я стикався з тиском у фавелах, коли в мене навіть не було кросівок для гри у футбол, але я все одно грав проти наркоторговців та інших цікавих людей.

Оце був реальний тиск", — заявив бразильський виконавець.

У Антоні в цьому сезоні чотири голи та чотири гольові передачі в 12 матчах за Бетіс.