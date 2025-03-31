Іспанія

Барса продовжує лідирувати в Ла Лізі.

Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік прокоментував перемогу над Жироною (4:1) в рамках 29-го туру іспанської Ла Ліги. Його слова наводить Marca.

"Ми взяли три очки, і це найважливіше. Ось, що мені сподобалося найбільше. А також та енергія, яку ми показали після перерви.

Левандовскі дуже важливий для команди. Він забиває голи і відіграє ключову роль у цьому сезоні. Я також дуже радий за Феррана Торреса і його гол.

Сумніви після пропущеного голу — це нормально. Жирона — хороша команда, яка вміє тримати м'яч. Ми зробили заміни, тому що у нас були втомлені гравці. В даний момент сезону це природно", — сказав Флік.

Наразі Барселона лідирує в іспанській Ла Лізі, набравши 66 очок після 29 зіграних турів.