Іспанія

Італієць вірить у французького суперфорварда.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті зазначив, що французький нападник Кіліан Мбаппе має всі можливості повторити досягнення Кріштіану Роналду в складі "вершкових".

"Важко порівнювати двох гравців. Я сподіваюсь, що він зможе досягти того, чого зміг Кріштіану. У нього є все, щоб стати легендою клубу", – розповів Анчелотті.

Кіліан Мбаппе забив 33 голи у 45 матчах за Реал у своєму дебютному сезоні. Це дозволило йому зрівнятися з Кріштіану Роналду та Рудом ван Ністелроєм за кількістю голів у першому сезоні за клуб. Лише Іван Саморано має вищий показник — 37 голів у першому сезоні за "вершкових".

У наступному турі мадридський Реал прийматиме Валенсію.