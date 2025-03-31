Іспанія

Українець задоволений своїм прогресом.

Голкіпер Реала Андрій Лунін поділився думками про свою роль в мадридській команді.

"У мене хороший підхід до майбутнього, тому що з тих самих причин ми все ще граємо у всіх змаганнях. Я зіграв близько 10 або 11 матчів і сподіваюся, що зможу грати більше. Я зосереджений на щоденній роботі та майбутніх поєдинках, які на нас очікують.

Залишилося ще зовсім небагато, два або три місяці. Тепер немає часу думати. Я оновився, я щасливий тут. Я ніколи не переставав боротися за своє місце. Я трохи зосереджений на змаганнях, у яких ми граємо.

Я завжди вірив, що зможу досягти успіху в Реала — це клуб моєї мрії. Це дуже важливо для мене, і мені дуже подобається, як змінюється моя роль. Сподіваюся, так триватиме й надалі. Я дуже радий насолоджуватися будь-якою грою, в якій можу взяти участь", — цитує Луніна Bernabeu Digital.

Раніше повідомлялось, що Лунін може перейти в Мілан.